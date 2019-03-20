Hakurk'a hava harekatı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütünce silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristlerce kullanılan silah mevzisi ve mühimmat deposu kullanılamaz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden harekata ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada, Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.



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