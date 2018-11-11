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Hakurk'a hava harekatı! Teröristler etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucu saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirilirken, örgüte ait mevzi, sığınak ve depolar imha edildi.

11 Kasım 2018 Pazar 16:04
Hakurk'a hava harekatı! Teröristler etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Mühimmat depoları imha edildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 16:04
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  2. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi
  3. terör örgütü mensubu
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  5. Hakurk

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