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Haklarında arama kaydı bulunan 2 bin 612 kişi yakalandı

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen uygulamada, aranan 2 bin 612 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:06
Haklarında arama kaydı bulunan 2 bin 612 kişi yakalandı

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen uygulamada, aranan 2 bin 612 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimlerin katılımıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik dün ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Çalışmayla kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amaçlandı.

Uygulamada, 7 bin 327 ekipte 30 bin 53 personel görevlendirildi.

Ekiplerce daha önceden belirlenen 6 bin 688 ikamette arama gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında, 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 725, 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 346, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 111, 20 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 26, 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 6 kişi olmak üzere bin 214 hükümlü yakalandı. Haklarında yakalama kararı bulunan bin 398 şüpheli de gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi.

Yakalananlardan 36'sının adam öldürme, 294'ünün hırsızlık, 351'inin yaralama, 62'sinin istismar, 49'unun yağma, 90'ının dolandırıcılık, 86'sının uyuşturucu satışı, 7'sinin de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arandığı belirlendi.

İkametlerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 11 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 123 mermi ve 217 gram esrar ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:06
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. Jandarma Genel Komutanlığı
  4. Sahil Güvenlik Komutanlığı

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