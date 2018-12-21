Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı... O kuyumcu teslim oldu!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, vatandaşların kendilerine teslim ettikleri para ve altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcu O.F. polise teslim oldu.

Turgutlu Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli O.F., ifadesi alınmak üzere, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kuyumcu O.F.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye ye sevk edileceği öğrenildi.