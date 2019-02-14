Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan çalışma sonrasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yapılan çalışma sonrasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Nevşehir 2.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma suçundan aranan ve hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. ve Nevşehir 3.Asliye Ceza Mahkemesinde basit yaralama suçundan aranan ve hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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