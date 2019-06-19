Hakkında arama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı Nevşehir’in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından hakkında arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından hakkında arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında mala zarar verme ve borçlunun ödeme şartını ihlali suçlarından yakalama kararı ile aranan Ö.Ş. ve dolandırıcılık suçundan yakalama kararı ile aranan K.A. yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınana şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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