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Hakkında 57 adet arama kaydı bulunan şahıs Kepez’de yakalandı

"Kasten Öldürme", "Kapkaç" ve "Evden Hırsızlık" suçlarından 57 adet aranma kaydı ve toplamda 20 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:01
Hakkında 57 adet arama kaydı bulunan şahıs Kepez’de yakalandı

"Kasten Öldürme", "Kapkaç" ve "Evden Hırsızlık" suçlarından 57 adet aranma kaydı ve toplamda 20 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. Kepez’de yakalandı.


Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda hakkında "Kasten Öldürme", "Kapkaç" ve "Evden Hırsızlık" suçlarından 57 adet aranma kaydı ve toplamda 20 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. isimli şahıs Kepez’de yakalandı. G.G. 21 Haziran günü emniyet birimleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesindeki ikametinde yakalandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip şüpheli G.G. isimli şahıs Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:01
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