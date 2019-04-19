Hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri Alanya’da yakalandı İstanbul 11.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Alanya’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ertan D, Alanya’da polis tarafından yakalandı. Ertan D, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı Alanya 1.Ağır Ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.