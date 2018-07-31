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AK Parti'li Hakkı Köylü'nün sağlık durumunda yeni gelişme

Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvuran burada yapılan anjiyonun ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün tedavisi devam ederken gün içinde odaya alınacağı açıklandı.

31 Temmuz 2018 Salı 11:37
AK Parti'li Hakkı Köylü'nün sağlık durumunda yeni gelişme

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavisi süren TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün gün içinde odaya alınacağı bildirildi.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, kalp krizi geçiren Köylü, yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutuluyor

TEDAVİ BİRKAÇ GÜN DAHA DEVAM EDECEK

Genel sağlık durumu iyi, bulguları stabil olan Köylü'nün gün içinde odaya alınacağı kaydedildi.

Köylü'nün tedavisi, gözlem amacıyla birkaç gün daha devam edecek.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, dün hastaneye gelerek Köylü'nün sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 11:37
  1. Yozgat
  2. Kastamonu
  3. AK Parti
  4. Hakkı Köylü
  5. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  6. Fahrettin Koca
  7. Bekir Bozdağ

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