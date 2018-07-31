0553 313 94 23

Hakkı Köylü'nün sağlık durumu nasıl? Hakkı Köylü kimdir?

Kalp krizi geçirmesi sonucu Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Alınan bilgiye göre Hakkı Köylü'nün sağlık durumu iyi. Peki Hakkı Köylü kimdir?

31 Temmuz 2018 Salı 12:15
Hakkı Köylü'nün sağlık durumu nasıl? Hakkı Köylü kimdir?

Kalp krizi geçirmesi sonucu Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Alınan bilgiye göre Hakkı Köylü'nün sağlık durumu iyi. Peki Hakkı Köylü kimdir?

Hakkı Köylü, 1 Temmuz 1948 yılında Kastamonu Devrekâni'de dünyaya geldi. Babasının ismi Sadık, annesinin ismi Şaziye'dir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hakkı Köylü, serbest avukat olarak çalıştı. Kütahya Emet, Edirne Cumhuriyet Savcılığı; Gürün, Mardin, İskenderun, Erzurum, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı; Kastamonu Bölgesi Cezaevleri İzleme Kurulu Başkanlığı görevlerinde yer aldı. 22, 23 ve 24. Dönemde Kastamonu Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Adalet Komisyonu Üyeliği, 23 ve 24. Dönemde Adalet Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. Köylü, AK PARTİ Merkez Disiplin Kurulu Başkanıdır. Hakkı Köylü, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 12:15
  1. Mardin
  2. Kütahya
  3. Kastamonu
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Edirne
  7. Bursa
  8. hakkı köylü
  9. hakkı köylü kimdir
  10. ak parti kastamonu milletvekili hakkı köylü
  11. hakkı köylü danışmanı
  12. hakkı köylü iletişim
  13. hakkı köylü nereli
  14. hakkı köylü cemaat
  15. kastamonu milletvekilleri
  16. kastamonu milletvekili hakkı köylü iletişim
  17. hakkı köylü cep telefonu
  18. hakkı köylü adalet komisyonu başkanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör sevici CHP'li Hüseyin Aygün bu kez de imam hatiplere saldırdı!
    1. Terör sevici CHP'li Hüseyin Aygün bu..
    2. ABD'den 'K. Kore yeni balistik füze..
    3. İYİ Parti'deki tiyatro ifşa oldu:..
    4. Ermenistan'dan küstah Türkiye çıkışı!..
    5. Taksiciden korkunç görüntü! Yanına..
    6. Adana'da sosyal medyadan terör..
    7. 18 günde toplam 1 ton 239 kilo esrar..
    8. Ankara Üniversitesi taban puanları 2018
    9. İlk kez toplanacak YAŞ'ta dikkat çeken..
    10. Sınıf öğretmenliği 2018 taban puanı ve..
    11. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan..
    12. Edirne'de yakalanacağını anlayan..
    13. CHP'de gözler perşembe gününe çevrildi!
    14. Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    15. Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme
    16. KYK geri ödeme kredi borçları..
    17. Adnan Oktar'ın adamı Bahadır Köseoğlu..
    18. Kerkük Vilayet Meclisi Başkanına..
    19. 3 kız kardeş bir olup mafya olan..
    20. Yunan basınından bomba iddia:..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları