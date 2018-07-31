Hakkı Köylü'nün sağlık durumu nasıl? Hakkı Köylü kimdir?

Kalp krizi geçirmesi sonucu Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Alınan bilgiye göre Hakkı Köylü'nün sağlık durumu iyi. Peki Hakkı Köylü kimdir?

Hakkı Köylü, 1 Temmuz 1948 yılında Kastamonu Devrekâni'de dünyaya geldi. Babasının ismi Sadık, annesinin ismi Şaziye'dir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hakkı Köylü, serbest avukat olarak çalıştı. Kütahya Emet, Edirne Cumhuriyet Savcılığı; Gürün, Mardin, İskenderun, Erzurum, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı; Kastamonu Bölgesi Cezaevleri İzleme Kurulu Başkanlığı görevlerinde yer aldı. 22, 23 ve 24. Dönemde Kastamonu Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Adalet Komisyonu Üyeliği, 23 ve 24. Dönemde Adalet Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. Köylü, AK PARTİ Merkez Disiplin Kurulu Başkanıdır. Hakkı Köylü, evli ve iki çocuk babasıdır.