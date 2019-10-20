Hakkı Bulut’un kızını spreyle bayılttılar... Feci olay! Hakkı Bulut'un evine giren hırsızlar, şarkıcının kızının yüzüne sprey sıkarak uyanmamasını sağladı. Toplam 12 bin 500 TL değerindeki eşyaları çalan hırsızların biri yakalandı.

Arabesk şarkıcısı Hakkı Bulut'un evine giren hırsızlar, şarkıcının uyuyan kızı Naz Bulut'un uyanmaması için yüzüne sprey sıktıktan sonra sonra 12 bin 500 TL değerindeki eşyaları çalarak kaçtı. Çarşamba günü sabah 06:30 sularında Hakkı Bulut evinden çıktı. Bu sırada iki kişi Bulut'un evine girdi. Çetin Aydın'ın haberine göre, bu sırada Naz Bulut yatağında uyuyordu. Uyanmaması için yüzüne sprey sıktılar Naz Bulut'u gören hırsızlar uyanmaması için Naz Bulut'un yüzüne sprey sıktı. Hızlı hareket eden hırsızlar, evdeki cep telefonu, kol saati, güneş gözlüğü ve gümüş setini alarak kayıplara karıştı. Yapılan incelemeler sonrası çalınan malların toplam 12 bin 500 lira değerinde olduğu tespit edildi. Biri yakalandı Şüphelilerden A.T. gözaltına alındı. Diğer hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.