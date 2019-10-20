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Hakkı Bulut’un kızını spreyle bayılttılar... Feci olay!

Hakkı Bulut'un evine giren hırsızlar, şarkıcının kızının yüzüne sprey sıkarak uyanmamasını sağladı. Toplam 12 bin 500 TL değerindeki eşyaları çalan hırsızların biri yakalandı.

20 Ekim 2019 Pazar 11:31
Hakkı Bulut’un kızını spreyle bayılttılar... Feci olay!

Arabesk şarkıcısı Hakkı Bulut'un evine giren hırsızlar, şarkıcının uyuyan kızı Naz Bulut'un uyanmaması için yüzüne sprey sıktıktan sonra sonra 12 bin 500 TL değerindeki eşyaları çalarak kaçtı.

Çarşamba günü sabah 06:30 sularında Hakkı Bulut evinden çıktı. Bu sırada iki kişi Bulut'un evine girdi. Çetin Aydın'ın haberine göre, bu sırada Naz Bulut yatağında uyuyordu.

Uyanmaması için yüzüne sprey sıktılar

Naz Bulut'u gören hırsızlar uyanmaması için Naz Bulut'un yüzüne sprey sıktı.

Hızlı hareket eden hırsızlar, evdeki cep telefonu, kol saati, güneş gözlüğü ve gümüş setini alarak kayıplara karıştı. Yapılan incelemeler sonrası çalınan malların toplam 12 bin 500 lira değerinde olduğu tespit edildi.

Biri yakalandı

Şüphelilerden A.T. gözaltına alındı. Diğer hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 11:31
  1. Aydın
  2. Hakkı Bulut
  3. Naz Bulut
  4. hırsızlık

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