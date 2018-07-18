Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör operasyonu: 3 uzun namlulu silah ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Bölük köyü kırsal alanında dün icra edilen arama tarama çalışmalarında 3 kalaşnikof marka piyade tüfeği ve şarjör bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.