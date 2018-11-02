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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Polis ekiplerince yapılan arazi arama taraması faaliyetinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

02 Kasım 2018 Cuma 11:39
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Şemdinli ilçesi Altınsu Mahallesi İncesu mezrası sırtlarında dün arama/tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bin 33 adet 7,62*39 çapında Ak 47 ve 758 adet 7,62*54 çapında Bixi fişekleri, 8 adet el bombası, 6 adet el bombası tıpası, 6 adet içinde muhtelif sayıda fişek bulunan şarjör, 13 adet anti tank roket mühimmatı, 3 adet roket sevk motoru, 1 adet anti personel roket mühimmatı, 17 adet sevk fişeği, 5 adet içi boş sevk fişeği kabı, çeşitli ebatlarda kablo parçaları, muhtelif sayıda pil ve pil blokları, EYP yapımında kullanılan anahtar sistemleri ve elektronik devre parçaları, 5 adet uzaktan kumandalı alıcı, 2 top bant, 2 adet yapıştırıcı, 2 adet silikon ve 2 adet testere ucu, 1 adet küçük kazma, 1 adet makas ve pense, 2 adet hücum yeleği, 1 adet uyku tulumu, 1 adet ağzı kesik büyük tüp ve çeşitli yaşamsal malzemeler ele geçirilmiş olup; olayla ilgili tahkikat devam etmektedir” denildi. 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 11:39
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