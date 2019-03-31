Hakkari'nin Çukurca ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ensar Dündar kazandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ensar Dündar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ensar Dündar 2 bin 367, HDP adayı Abubekir Kanar bin 390, CHP adayı Abubekir Aksaç 346 oy aldı.

-Dündar'ın özgeçmişi-

1978 yılında Çukurca'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çukurca'da tamamladı. Lisans eğitimini İşletme Fakültesinde, Yüksek Lisans eğitimini de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine tamamladı. 1997 yılında Çukurca Belediyesinde başladığı kamu görevini mali hizmetler müdürü olarak sürdürdü. 6 yıl Kızılay Şube Başkanlığı, 3 yıl Çukurca Spor Kulübü başkanlığı görevlerinde bulundu. Daha Sonra Hakkari İş-Kur İl Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcılığı ve Hakkari Valiliği Zarar Tespit Komisyonu Sekretarya Sorumluluğu görevlerini yürüttü. Evli ve 3 çocuk babasıdır.