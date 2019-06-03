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Hakkarilileri buluşturan iftar yemeği

İstanbul’da hayırsever iş adamı Teoman Zeydan tarafından verilen iftar yemeği Hakkarilileri buluşturdu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:05
Hakkarilileri buluşturan iftar yemeği

İstanbul’da hayırsever iş adamı Teoman Zeydan tarafından verilen iftar yemeği Hakkarilileri buluşturdu.


İstanbul Hakkarililer Derneğinin ev sahipliğinde Beyoğlu ilçesinde bir restoranda verilen iftar yemeğine yaklaşık 200 kişi katıldı. Hedef Yapı Aş. Yönetim kurulu başkanı iş adamı Teoman Zeydan tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen iftar yemeğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.


Mübarek zamanları memleketi Yüksekova’da geçirmek istediği için iftar yemeğine katılamayışının üzüntüsünü yaşadığını dile getiren iş adamı Teoman Zeydan, davetlilere video konferans yoluyla bir konuşma yaptı. Zeydan birlik beraberliğin önemine değinerek, "Dünyanın neresinde olursa olsun, hemşehrilerimizle kalplerimiz, gönüllerimiz bir. Dolayısıyla ülkemizin her yerinde olan Hakkarili hemşehrilerimizin bu tür organizasyonlarla daha çok buluşması ve kaynaşması gerekiyor. Tek amacımız güzel ülkemizde güzel memleketimizi en iyi şekilde temsil etmek. Bayramdan sonra büyük Hakkari buluşmasında görüşmek dileğinde bulunarak düzenlenen iftar yemeğine ev sahipliği yapan İstanbul Hakkarililer Derneği başkanı Şemsettin Demir’e emeklerinden dolayıteşekkür ederim” dedi.


İftar yemeğine katılan vatandaşların Teoman Zeydan’a büyük bir hayranlık beslediğini dile getiren İstanbul Hakkarililer Derneği Başkanı Şemsettin Demir ise "Sayın Teoman Zeydan Hakkari ve Hakkarililer için büyük bir değer, bir iş adamından çok daha fazlası. Umarım Sayın Zeydan’ın bu hayırseverliği, diğer iş adamlarımıza örnek olur" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:05
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