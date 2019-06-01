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Hakkarili Sercan aranıyor

Hakkari Sümbül Anadolu Lisesinde okuyan Selcan Özatak’tan 5 gündür haber alınamıyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 09:54
Hakkarili Sercan aranıyor

Hakkari Sümbül Anadolu Lisesinde okuyan Selcan Özatak’tan 5 gündür haber alınamıyor.


Sümbül Anadolu Lisesi 10. sınıfta okuyan 18 yaşındaki Selcan Özatak, 27 Mayısta evden okula giderken bir daha da eve dönmediği öğrenildi. 5 gündür kendisinden haber alınamayan Selcan’nın abisi Oktay ve amcası Veysi Özatak, Selcan’ı bulanların insanlık namına kendilerine haber vermeleri çağırısında bulundular. Aile fertleri olarak perişan olduklarını söyleyen Özatak ailesi, aramadık yer bırakmadıklarını ve durumu güvenlik güçlerine de bildirdiklerini belirterek, Selcan’ı görenlerin 155 polis veya 0552 242 2501 ve 0530 363 3256 numaralardan aramalarını istediler.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:54
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