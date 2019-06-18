0553 313 94 23

Hakkarili öğrencilerinden Konya Valisi Toprak’a ziyaret

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün yürüttüğü Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında üniversite hazırlık kursuna katılan öğrenciler, Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak’ı makamında ziyaret ettiler.

18 Haziran 2019 Salı 19:52
Hakkarili öğrencilerinden Konya Valisi Toprak’a ziyaret

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün yürüttüğü Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında üniversite hazırlık kursuna katılan öğrenciler, Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak’ı makamında ziyaret ettiler.


ÇOGEP kapsamında açılan üniversiteye hazırlık kursuna katılan Halil Çakır ve Ali İmran Tatlı, dönem arkadaşlarını temsilen Hakkari’de görevli bulunduğu dönemde eğitimlerine katkı ve desteklerini esirgemeyen Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak’ı makamında ziyaret ederek yanlarında götürdükleri hediyelerle birlikte şükran ve minnettarlıklarını ifade ettiler


Öğrencileri makamında karşılayan ve onları Konya’da misafir eden Vali Toprak, öğrencilere hediye vererek memnuniyetini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Askerlik süresi altı aya düştü
    1. Askerlik süresi altı aya düştü
    2. İran ile Rusya arasında 12 mutabakat..
    3. Kıbrıs Maraş açılacak mı son dakika..
    4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan..
    5. Bulgaristan'da gönül erenleri projesi..
    6. Mardin’de çıkan yangında 600 dönümlük..
    7. Fatsa’da hortum paniği
    8. KKTC'den kritik hamle: Orası açılıyor
    9. Ordu’da hortum
    10. ABD Başkanı Donald Trump, Savunma..
    11. Trabzonspor, Yusuf Sarı ile 3 yıllık..
    12. Çorlu’da çatı yangını yandaki..
    13. Mersin'de kuvvetli sağanak sele neden..
    14. Faslı yetkililer Mursi için dua etti
    15. Mersin Üniversitesi taban puanları..
    16. ABD Başkanı Trump duyurdu: Adaylıktan..
    17. Ordu’da sel sonrası çalışmalar sürüyor
    18. Trabzon’da etkili olan yağmur..
    19. Nehirde kaybolan gencin izne gelen..
    20. İnegöl’de nesli tükenmekte olan üveyik..
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!