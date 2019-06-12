0553 313 94 23

Hakkarili öğrenciler geleceğin teknolojisini öğreniyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 11 okulda kurulan atölyelerde öğrencilere, robotik kodlama eğitimi alan 60 gönüllü öğretmen tarafından geleceğin teknolojisi öğretiliyor- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Yöneticisi Ali Azad Özkul:- "Bu atölyelerimizde öğrencilerimize 21. yüzyılın becerilerini kazandırmayı, eğitimde çağdaşlaşmayı yakalamayı ve 2023 vizyonuna uygun bir şekilde eğitim ve öğretim faaliyetlerine renk kazandırmayı amaçlıyoruz"

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:37
Hakkarili öğrenciler geleceğin teknolojisini öğreniyor

HAKKARİ (AA) - ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde robotik kodlama eğitimi alan 60 gönüllü öğretmen,11 okulda kurulan atölyelerde öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirmelerini sağlıyor.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) desteklenen "İnovasyon ve Sosyal Kalkınma Kuluçkaları Projesi" kapsamında 40 saatlik temel eğitim alan gönüllü öğretmenler, 13 okulda kurulması planlanan fakat tam donanımlı olabilmesi için 11 okulda oluşturulan STEM (Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, Matematik), ahşap ve robotik kodlama atölyelerinde öğrencilere ders vermeye başladı.

Öğrencilerin motor becerilerinin hızlandırılması, mekanik konuda bilişsel alanlara daha yatkın olmaları, parçalardan bütüne gitme yeteneklerini ön plana çıkarmaları, üretkenliklerini geliştirmeleri ve takım çalışmasını öğrenmeleri amacıyla kurulan atölyelerde eğitim alan öğrenciler, geleceğe yönelik teknolojik ürünler geliştirmeyi amaçlıyor.

- "Gelecek yıl 1760 öğrenci yararlandırmayı amaçlıyoruz"

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Yöneticisi Ali Azad Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu proje kapsamında 11 okulda atölye kurduklarını söyledi.

Kurulan atölyelerden 7'sinin robotik kodlama, 3'ünün STEM, birinin de ahşap atölyesi olduğunu belirten Özkul, "Eğitim ve öğretimin her seviyesinde atölyelerimiz var. Bu atölyelerimizde öğrencilerimize 21. yüzyılın becerilerini kazandırmayı, eğitimde çağdaşlaşmayı yakalamayı ve 2023 vizyonuna uygun bir şekilde eğitim ve öğretim faaliyetlerine renk kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

İlk aşamada 60 öğretmene bu konuda eğitim verildiğini anlatan Özkul, "Eylülden itibaren yeni öğretmenlerimiz eğitilecek. 1760 öğrenciyi gelecek yıl bu atölyelerden faydalandırmayı amaçlıyoruz. İlerleyen süreçte artacak atölyelerle beraber bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Katkılarından dolayı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına, Hakkari Valiliğine, Yüksekova Kaymakamlığına ve İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine teşekkür ederim." diye konuştu.

- "Topaç oynayabilmek için kendi topaçlarımızı üretiyoruz"

Matematik öğretmeni Hanife Güğül de eğitime gönüllü olarak katıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Günlük hayatta uygulanabilirliği açısından ahşap atölyesi tercih ettiğimiz bir teknik oldu. Atölyede öğrencilerimizle oyuncaklar ve ders içeriğine uygun materyaller yapıyoruz. Bu materyalleri de derslerimizde etkin şekilde kullanıyoruz. Şu anda topaç oynayabilmek için kendi üretimimiz topaçları yapıyoruz. 12 kişilik bir öğrenci grubumuz var."

Öğrencilerden Sevda Işık da okullarında bu imkanın sağlanmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Robotları MBotlar ile kodlayarak hareket ettirmeyi, Arduino ile de devre kurmayı öğrendik. Bu sayede de gündelik hayatımızda robotik şeyleri kullandığımızı fark ettik. Burada bilmediğim çok şeyi öğrendim." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:37
  1. ahşap atölyesi
  2. Hakkari
  3. robotik kodlama
  4. STEM
  5. Yüksekova

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yıkımları devam ediyor
    1. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu..
    2. Borsada endekslerin değişimi
    3. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    4. Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları..
    5. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    6. Başkan Sever TÜBİTAK Bilim Fuarı’na..
    7. Borsada günlük işlemler (2)
    8. "Meçhule giden kitaplar adreslerini..
    9. Deniz manzaralı esrar balkonu
    10. İnönü’de çocuk akademisi açıldı
    11. B12 eksikliği sinir sistemini etkiliyor
    12. Borsada günlük işlemler (1)
    13. İnegöl’de deprem tatbikatı
    14. Yıl sonu öğrenci sergisi beğeni topladı
    15. Sıtma alarmı! Milyonlarca kişi tehdit..
    16. Mülteci ve Türk çocukları etkinlikte..
    17. Havada trafik arttı, gecikme azaldı
    18. Gümüşhane Yeni Şehir Stadyumu’nda..
    19. DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18..
    20. Jandarma 180’nci yaşını kutlayacak
    21. Engelli araç şarj istasyonunu..
    22. ADÜ Öğretim Üyesine ‘Seçkin Hakem’..
    23. Park halindeki araçta çıkan yangın..
    24. "Çocuklarımızın geleceği için asla ve..
    25. Piyasalarda gün ortası
    26. "Silahlı maganda" lazer teknolojisiyle..
    27. Balık yedikten sonra süt içmek..
    28. İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    29. Mardin’de tarihi geçmiş 500 kilogram..
    30. GESMEK’ten muhteşem konser
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!