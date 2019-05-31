0553 313 94 23

Hakkarili müzisyenlerden örnek davranış

Hakkari’de bir grup müzisyen Ramazan gecelerinde düzenledikleri iki ayrı konserde elde ettikleri yardımları dar gelirli ailelere ulaştırdı.

31 Mayıs 2019 Cuma 18:32
Hakkarili müzisyenlerden örnek davranış

Hakkari’de bir grup müzisyen Ramazan gecelerinde düzenledikleri iki ayrı konserde elde ettikleri yardımları dar gelirli ailelere ulaştırdı.


Hakkari’de sevilen ve sayılan bir grup müzisyen, Ramazan gecelerine hem renk katmak, hem de dar gelirli ailelere maddi destek vermek için bir süre önce Tekno-Ensa önünde ve kent parkta iki ayrı konser verdiler. Konserlerde elde edilen yardımları dar gelirli ailelere dağıtmaya başlayan müzisyenler, emeği geçenlere ve destek veren vatandaşlara teşekkür ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:32
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    E-twinning projesiyle İngilizce öğreniyorlar
    1. E-twinning projesiyle İngilizce..
    2. Nijerya'da Lassa sıtması 129 can aldı
    3. KGK: "Yazılı medya gelir kısıtlaması..
    4. GÜNCELLEME - Kocaeli ve Trabzon'da..
    5. Quaresma: Ben satılık insan değilim
    6. "Seçileceğim ve bütün belediye..
    7. Cuma hutbesinde "trafik kurallarına..
    8. Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması
    9. Kolay baklava nasıl yapılır? | Kolay..
    10. Kuşadası’ndaki Osmanlı mezar taşları..
    11. İstanbul-Strazburg tarifeli seferleri..
    12. Altun'dan Kadir Gecesi mesajı
    13. Avukatlık sınavı nedir ve nasıl..
    14. Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı
    15. Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'in..
    16. YKS sınav giriş yerleri nasıl..
    17. İBB Şehir Hatları yaz tarifesine..
    18. Suriye’de yetimlerle iftar
    19. O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu..
    20. İdlib'deki sivillerden Avrupa'ya..
    21. Binlerce kişinin tatil yapacağı..
    22. İstanbulkart market alışverişlerinde..
    23. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    24. Suriyelilerin ülkelerine gidişleri..
    25. Kandil simidi nasıl yapılır? | Kandil..
    26. Şili’de emeklilik reformu insanları..
    27. Köprü ayağına çarpan aracın sürücüsü..
    28. Akar ve TSK'nin komuta kademesi..
    29. FETÖ/PDY TSK yapılanmasına yönelik..
    30. Liverpool Tottenham Şampiyonlar Ligi..
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı