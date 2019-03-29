Hakkarili çiftçilere ceviz fidanı desteği

Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 42 bin adet ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen ceviz fidanı dağıtım törenine Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Müdür Yardımcısı İdris Uce, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İsmail Tunç ile çok sayıda çiftçi katıldı. Burada konuşan Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, kent merkezinde yaklaşık 20 bin tane fidan dağıtacaklarını ve dağıtacakları fidanların tamamının sertifikalı ve ekilmeye hazır olduğunu söyledi. Dağıtılan cevizlerin veriminin çok yüksek olduğunu belirten Gölbaşı, “Vatandaşlarımızın bu cevizlerle beraber hem ekonomik anlamda hem de tarımsal anlamda Hakkari’ye çok ciddi bir katkısı olacaktır. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Yapılan destekler bununla kalmayacak, önümüzdeki günlerde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvancılık desteğimiz olacak. Hakkari’de bu yıl güzel şeyler olacak” şeklide konuştu.

Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu’ndan fidanlarını alan vatandaşlar ise, yetkililere teşekkür ettiler.