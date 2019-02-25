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Hakkârili besicilerin kış çilesi

Hakkari’nin Ağaçdibi köyünde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, kış ortasında yemsiz kalan hayvanları için yazın dağlardan tırpanla biçerek balya haline getirdikleri otları kızaklarla köye taşıyorlar.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:29
Hakkârili besicilerin kış çilesi

Hakkari’nin Ağaçdibi köyünde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, kış ortasında yemsiz kalan hayvanları için yazın dağlardan tırpanla biçerek balya haline getirdikleri otları kızaklarla köye taşıyorlar.


Hakkari’ye 20 kilometre uzaklıktaki 60 haneli Ağaçdibi köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, kış aylarının ortasında yemsiz kalan hayvanlarını beslemek için yaz aylarında yüksek kesimlerde istifledikleri ot balyalarını 5 kilometre boyunca kızakla taşıyıp köye getiriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla zorlu doğa şartları, çığ tehlikesi ve soğuk havaya aldırmadan 5 kilometrelik sarp dağları aşan besiciler yetkililerden yol istiyor.



"İşimiz zahmetli ve tehlikelidir”


Yüzlerce kilo ağırlığındaki kızakların önüne geçerek köyüne ulaşmak isteyen Nurettin Turan, hayvanları için yazın büyük zorluklarla biçtikleri otları araç yolu olmadığı için insan gücüyle taşımak zorunda kaldıklarını söyledi. Turan, “Köyümde hayvancılıkla uğraşıyorum. Köyümüz dar bir vadi içerisinde. Ekili arazimiz yok. Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Hayvanlarımızın yemleri bitti. Amcam hayvanları için yazın büyük zorluklarla bu dağlarda ot biçmiş. Sabahın ilk ışıklarıyla köyden çıkıp amcamlara yardıma geldik. İşimiz zahmetli ve tehlikelidir. Bunun da nedeni araç yolumuz yok. Eğer araç yolu olsaydı, yazın biçtiğimiz otu gibi araçların kasasına atıp köye getirirdik. Yetkililerden tek isteğimiz dağlarımızın zirvesine yol yapmalarıdır" diye konuştu.



"Tek geçim kaynağımız hayvancılıktır"


Hayvanları için biçtikleri otları taşımaya gelen Cihangir Turan ise hiçbir kar amacı gütmeden imece usulü ot taşımak için yardıma gelen tüm akrabalarına teşekkür etti. Besici Turan, "Ağaçdibi köyümüz coğrafik açıdan dar bir vadiye sıkışmış durumda. Köyde ekip biçilecek hiç toprağımız yok. Tek geçim kaynağımız hayvancılıktır. Bu yıl kış çetin ve uzun sürdü. Bu yüzden hayvanlarımızın yemi bitti. Getirdiğimiz ot balyaları da hayvanlarımızı en çok iki hafta doyuracak. Bu yıl samanın tonu da çok pahalı. Yazın köyün etrafındaki yüksek rakımlı dağlarda biçtiğimiz otları imece usulü taşıyoruz. Bu kültürel miras atalarımızdan kalmış. Ülkemizdeki birçok köy artık bu geleneği sürdürmüyor. Çünkü tüm köylerin araç yolu var. Bizim köyümüzde de yol olsaydı bunca tehlikeye gerek kalmayacaktı. Yayla ve mera yolları için yetkililerden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:29
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