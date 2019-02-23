Hakkarigücüspor evinde 2-1 mağlup oldu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi’nde Konak Belediyesporu misafir eden Hakkarigücüspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Merzan Futbol Sahasında Konak Belediyespor ile Hakkarigücüspor karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta, her iki takım kıyasıya mücadele etti. Konak Belediyespor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçı Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve çok sayıda vatandaş izledi.

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