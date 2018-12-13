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Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralandı

Hakkari'de 3 askerin bulunduğu üs bölgesine yıldırım düştü. Olay sonrası yaralanan 6 asker hastaneye kaldırıldı.

13 Aralık 2018 Perşembe 15:04
Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çukurca'da 3 üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ile hastaneye giderek, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve diğer doktorlardan yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Akbıyık, yaralı askerlerle bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:04
  1. Hakkari
  2. üs
  3. Yıldırım

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