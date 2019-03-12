Hakkari’den ezana yapılan saygısızlığa tepki

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı Abdurrahman Er, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul Taksim’de ezana yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.

Dernek binasında bir açıklama yapan Abdurrahman Er, “Yaşadığımız bu topraklarda ezan sesinin susturulmasını, ezan okunurken ıslıklarla protesto edenleri hoş görmemiz, yapılan eylemi inanç özgürlüğü içerisinde kabul etmemiz mümkün değildir. İslami değerlerimizin en önemlisine saygısızlık etmişlerdir, kimse buna seyirci kalmamızı beklemesin. Bizim susmamızı, seyirci kalmamızı istiyorlarsa, bu ülke üzerinde ezanlar susmasın diye bu uğurda canlarını seve seve veren şehitlerimize ihanet etmiş oluruz. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Yapılan eylemle ülkemizde kin ve nefret tohumlarının oluşmasını, halkımızı tahrik etme ve kamu barışını bozma girişimi olarak değerlendiriyoruz. Aziz milletimizi, kendini bilmez bu hadsizlere prim vermemelerini ve sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz. Ezan sesleri yurdumuzun üstünde inledikçe, şehitlerimizin de ruhları şad olacaktır. Ezan sesi sadece yaşayanlara değil; ölülere, hatta onların mezar taşlarına bile tesir eden yüce bir anlam taşır. Şehit atalarımızın her şeyden arınmış ruhları yerden fışkıracak, ezan sesiyle ayağa kalkacak ve dışa yükselecektir. Bu eylemi yapanlara ve bu eylemi savunanlara soruyoruz. Avrupalı olmak için mi yapıyorsunuz bunu, sizi tutan mı var? Avrupa orada, varın gidin dilediğinizi Avrupa merkezlerinde yapın. Oralarda yaşayın. Binlerce şehidimizin kanı ile yoğrulan bu şehitler diyarı güzel ülkemizde bunu yapmanızı asla kabul etmeyiz. Kabul edersek, bu uğurda canlarını veren aziz şehitlerimize ihanet etmiş oluruz. Minarelerimizin o asil, o muhteşem, o muazzez ezan-ı şerifini ıslıklarla susturmaya çalışanlar, bu ülke üzerinde vermiş olduğumuz binlerce şehidimize ihanet etmişlerdir. İmanımıza, inancımıza ihanet etmişlerdir. Tüm dünyaya, İslam’ın bayraktarlığını yapan bu güzelim ülkemizde ezan sesini protesto etme cüretini göstermeye çalışanlar, ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına en büyük saygısızlığı yapmışlardır" şeklinde konuştu.