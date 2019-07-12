Hakkari’den Başkale’ye tekerlekli sandalye desteği

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği tarafından Van’ın Başkale ilçesinde ikamet eden Ramazan Toyal isimli bedensel engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye edildi.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu ve yönetimi, Başkale ilçesinde ikamet eden Ramazan Toyal isimli bedensel engelli çocuğu ziyaret etti. Dernek yönetimi, Özel Elbak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören Toyal’a tekerlekli sandalye hediye ederek, sevincine ortak oldular.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğine teşekkür eden Özel Elbak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yunus Emre, “Bizleri ziyaret edip böyle anlamlı bir jestte bulunarak öğrencimizi sevindiren dernek yönetimine teşekkür ederim” dedi.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Eğitmeni Ramazan Erol ise, coğrafya tanımaksızın engelli bireylerin sesi olmaya devam edeceklerini ve her türlü yardımı sağlayacaklarını belirtti.