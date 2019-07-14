Serinlemek için girdikleri barajda öldüler
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun cansız bedenleri bulundu.14 Temmuz 2019 Pazar 10:53
Olay, Cumartesi akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine 10 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı'nda meydana geldi.
Cansız bedenlerine ulaşıldı
Serinlemek için baraja giren yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'dan acı haber geldi.
Üç çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.
Baraj kenarından sabaha kadar ayrılmayan aile ve akrabalarına, sabahın ilk ışıklarıyla ilçeden halk da destek olmak için baraja gelmişti.
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