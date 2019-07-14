Serinlemek için girdikleri barajda öldüler

Olay, Cumartesi akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine 10 kilometre mesafedeki Dilimli Barajı'nda meydana geldi.

Cansız bedenlerine ulaşıldı

Serinlemek için baraja giren yaşları 13 ile 15 arasında olan Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'dan acı haber geldi.

Üç çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Baraj kenarından sabaha kadar ayrılmayan aile ve akrabalarına, sabahın ilk ışıklarıyla ilçeden halk da destek olmak için baraja gelmişti.