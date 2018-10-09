Hakkari'den acı haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Güven Dağı Üs Bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu ağır yaralanan iş makinesi operatörü sivil işçi şehit oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak Zap Bölgesi tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca 2 adet güdümlü füze ile saldırı yapıldığı belirtilerek, “Yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan iş makinesi operatörü sivil işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.