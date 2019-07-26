Hakkari’den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca sınır bölgesinde yürütülen operasyonlar kapsamında bir askerin şehit olduğunu, bir askerin ise yaralandığı bildirdi. Devam eden operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Hakkari Çukurca sınır bölgesinde 26 Temmuz 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu, bir kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı, bölgede hava destekli olarak devam eden operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren üç teröristin etkisiz hale getirildiği ve kahraman silah arkadaşlarımızın kanının yerde kalmadığı bildirilmişti. Saldırıyı gerçekleştirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı dört olmuştur” ifadeleri kullanıldı.