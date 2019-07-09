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Hakkari'deki terör saldırısı

- TFF, başsağlığı mesajı yayımladı

09 Temmuz 2019 Salı 19:35
Hakkari'deki terör saldırısı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hakkari'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Hakkari'de hain terör saldırısı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bir askerimizin yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 19:35
  1. Hakkari
  2. TFF
  3. Türkiye Futbol Federasyonu

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