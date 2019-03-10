Hakkari’deki sokak hayvanları sağlık taramasından geçirildi Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanları sağlık taramasından geçirildi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanları sağlık taramasından geçirildi. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hakkari-Van karayolu üzerindeki çöplük alan ile Depin mevkiindeki başıboş sokak hayvanlarını kuduz aşısı taramasından geçirdi. Ekipler tarafından beslenmeleri de yapılan başıboş hayvanlara yönelik sağlık taramaları ve beslenme çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

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