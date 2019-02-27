0553 313 94 23

Hakkari’deki köpekler sağlık taramasından geçirildi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başıboş köpekler sağlık taramasından geçirildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:32
Hakkari’deki köpekler sağlık taramasından geçirildi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başıboş köpekler sağlık taramasından geçirildi.


Bir süre önce cadde ve sokaklar başta olmak üzere güvenlik noktalarında bulunan tüm hayvanları kuduz aşısı taramasından geçiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Askeri noktalardaki köpekleri sağlık taramasından geçiren ekipler, ayrıca hayvanlara parazit aşısı yaptırdı. Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendirerek, gördükleri başıboş hayvanlara müdahale ederek kuduz aşısı ve parazit aşısından geçirdikten sonra geri bırakıyor.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, başıboş hayvanlara yönelik sağlık taramalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirttiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arçelik'ten sürdürülebilirlik alanında bir başarı daha
    1. Arçelik'ten sürdürülebilirlik alanında..
    2. Avustralyalı çocuk tacizcisi Kardinal..
    3. Başkan Yaşar: "Yenimahalle barışın..
    4. YÖK'ten İngiltere'de "Yükseköğretim..
    5. Yaşar, kaz şenliklerinde..
    6. Bakan Pekcan açıkadı! 102 bin 141..
    7. Kütahya'da fuhuş operasyonu! 4 kişi..
    8. Başkan Büyükkılıç: "Bahreynliler ve..
    9. Kült dizi Gerçek Kesit’in Sarı Bıyık’ı..
    10. Pakistan hava sahasını kapattı
    11. "Türkiye yayımcılık alanında..
    12. Kupada Trabzonspor'a Ümraniyespor şoku
    13. Anne sütü ile beslenmek her bebeğin..
    14. Hataysporlu taraftarlar dev maça hazır
    15. Ataş Develi’de vatandaşlarla bir araya..
    16. Pekcan: "Ürün Güvenliği ve Teknik..
    17. Mardin’de 4 bin 750 paket kaçak sigara..
    18. Kars’ta 14 köy yolu ulaşıma kapalı
    19. Kocaeli’de 635 öğrenci bisikletlerine..
    20. Minibüsçü cinayeti davasında sanıklara..
    21. Barcelona’ya 5G’li telefon damgası
    22. Eyüpsultan’da aynı yerde ikinci toprak..
    23. Balat'ta çökme riski! Giriş ve..
    24. "Mikrokrediler işsizliğin önüne geçiyor"
    25. Özel Hayat Hastanesi 41. yılını kutladı
    26. Narlıdere metrosu kapsamında trafik..
    27. Flamenko Şarkıcısı Arcngel ve Yeni..
    28. Binlerce Tepeköylü Başkan Uçak’ı..
    29. Tuzluca’da iki aile arasında bulunan..
    30. Tekirdağ’da FETÖ’nün TSK’daki kripto..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız