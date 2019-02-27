Hakkari’deki köpekler sağlık taramasından geçirildi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başıboş köpekler sağlık taramasından geçirildi.

Bir süre önce cadde ve sokaklar başta olmak üzere güvenlik noktalarında bulunan tüm hayvanları kuduz aşısı taramasından geçiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Askeri noktalardaki köpekleri sağlık taramasından geçiren ekipler, ayrıca hayvanlara parazit aşısı yaptırdı. Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendirerek, gördükleri başıboş hayvanlara müdahale ederek kuduz aşısı ve parazit aşısından geçirdikten sonra geri bırakıyor.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, başıboş hayvanlara yönelik sağlık taramalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirttiler.