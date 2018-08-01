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Hakkari'deki hain saldırı sonrası Akar'dan intikam yemini

Yüksekova ilçesinde PKK tarafından yola tuzaklanmış El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu asker eşi ve 11 aylık bebeği hayatını kaybetti.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:10
Hakkari'deki hain saldırı sonrası Akar'dan intikam yemini

Terör örgütü PKK, Hakkari'de yola patlayıcı tuzaklayarak hain bir saldırıda bulundu. Patlayıcının infilat etmesiyle asker eşi olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği şehit oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hulusi Akar, intikamlarının alınacağını dile getirdi.

Yüksekova'daki terör saldırısı Türkiye'yi yaralarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Twitter hesabından açıklama yaptı.

ALLAH CANIMI ALMASIN: Şehitlerin intikamının alınacağını ifade eden Akar, "O masum yavrunun intikamını almadan, o annenin hesabını sormadan, şehitlerimize olan sözümü tutmadan Cenab-ı Allah canımızı almasın. İnlerinize gireceğiz, inlerinize! Hayatını kaybeden yavrumuza ve annesine Allah'tan rahmet diliyorum."ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:10
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  3. yüksekova
  4. hakkari

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