Hakkari'deki darbe girişimi davası

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, bazı tutuksuz sanıklar, aileleri ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Savunma yapan bazı tutuklu sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme, tutuklu sanık E.D.'nin konutunu terk etmemesi şartıyla tahliyesine, aralarında eski Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 25 Şubat 2019'a ertelendi.

FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 32 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.