0553 313 94 23

Hakkari'deki darbe girişimi davası

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi

19 Aralık 2018 Çarşamba 18:57
Hakkari'deki darbe girişimi davası

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla 7'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya aralarında eski Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu tutuklu sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar, aileleri ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Bazı tanıkların SEGBİS aracılığıyla dinlendiği duruşmada, savunma yapan Otal ile diğer tutuklu sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek tahliyelerini talep etti.

Sanık avukatlarının beyanlarını ile tutuksuz yargılanan bazı sanıkları dinleyen mahkeme, duruşmayı 21 Aralık Cuma gününe erteledi.

FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 32 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 18:57
  1. darbe girişimi davası
  2. Duruşma
  3. FETÖ
  4. Hakkari

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de Suriyeli kadınlardan fotoğraf sergisi
    1. İzmir'de Suriyeli kadınlardan fotoğraf..
    2. Erzincan'daki "terör örgütü" davasında..
    3. Balık yiyemiyorsan semiz otu ye!
    4. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de!
    5. Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks..
    6. Atiker Konyaspor'da Akhisarspor maçı..
    7. Mahalle sakinleri mezarlıkta toplanıp..
    8. Hz. Mevlana Calaleddin Rumi hayatı..
    9. Bebeğinizi ishalden korumanın yolları
    10. İstanbul merkezli 5 ildeki "usulsüz..
    11. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    12. Beyaz Saray: "DEAŞ’la mücadelenin yeni..
    13. Gaziantep'te sağanak
    14. Resmen duyuruldu! ABD Suriye'deki..
    15. Hakkari'deki darbe girişimi davası
    16. Tatlı dil, güler yüz varken...
    17. Marmara açıklarında korkutan deprem!
    18. Hastaneye götürülmek istenilen..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    20. Mardin kırsalında bulunan 350 kilo..
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti