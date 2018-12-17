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Hakkari'deki darbe girişimi davası

FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi

17 Aralık 2018 Pazartesi 18:39
Hakkari'deki darbe girişimi davası

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar, aileleri ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanıkların savunma ve talepleri ile bazı tanıkları dinleyen mahkeme, duruşmayı 19 Aralık Çarşamba gününe erteledi.

FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 32 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 18:39
  1. darbe girişimi davası
  2. FETÖ/PDY
  3. Hakkari
  4. Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  5. sanık
  6. tanık

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