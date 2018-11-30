Hakkari'deki darbe girişimi davası

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme, tutuklu sanık E.D'nin konutunu terk etmemesi şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma 15 Şubat 2019'a ertelendi.

Sanıklar hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

