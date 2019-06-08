Hakkari'de Zap Suyu'na düşen kişi öldü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de köprüden geçerken dengesini kaybederek Zap Suyu'na düşen kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla pikniğe giden İskender Bor, Kırıkdağ köyü yakınında köprüden geçerken dengesini kaybederek Zap Suyu'na düştü. Arkadaşlarının sudan çıkarttığı Bor'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hakkari Belediyesinden emekli zabıta memuru olduğu öğrenilen Bor'un cesedi, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





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