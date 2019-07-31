Hakkari'de yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yol kenarında kayalıkların arasına gizlenmiş patlayıcı imha edildi. Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Şemdinli-Derecik kara yolunda icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında Bağlar köyü Zorgeçit mezrası bölgesinde yol kenarındaki kayalıkların arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı, ekiplerce imha edildi.

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