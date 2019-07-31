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Hakkari'de yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:31
Hakkari'de yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yol kenarında kayalıkların arasına gizlenmiş patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Şemdinli-Derecik kara yolunda icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında Bağlar köyü Zorgeçit mezrası bölgesinde yol kenarındaki kayalıkların arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcı, ekiplerce imha edildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:31
  1. Hakkari
  2. patlayıcı
  3. şemdinli
  4. terör örgütü PKK

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