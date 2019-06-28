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Hakkari’de yol genişletme çalışması

Hakkari Belediyesi, Dağgöl Mahallesi’ndeki virajlı dar yolda genişletme çalışması yaptı.

28 Haziran 2019 Cuma 15:36
Hakkari’de yol genişletme çalışması

Hakkari Belediyesi, Dağgöl Mahallesi’ndeki virajlı dar yolda genişletme çalışması yaptı.


Hakkari’nin Dağgöl Mahallesi’ndeki Hastane Caddesi 522. Sokak’taki virajlı dar yol, buradaki askeri oturma alanının boşalmasıyla birlikte belediye ekipleri tarafından genişletildi. Duvarın geriye alınmasıyla birlikte virajlı yol genişletilirken, yolun trafiğe açılması için önümüzdeki günlerde çalışma başlatacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:36
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