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Hakkari’de yılın ilk mantarı piyasaya çıktı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yılın ilk mantarı, tezgahlardaki yerini aldı.

07 Nisan 2019 Pazar 12:11
Hakkari’de yılın ilk mantarı piyasaya çıktı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yılın ilk mantarı, tezgahlardaki yerini aldı.


İlçenin dağlık alanlarında doğal olarak yetişen ve baharın habercisi olarak bilinen mantar, kenger, tırşok ve birçok şifalı pancar, tezgahlarda yerine aldı. Son yılların en büyük kar yağışının yaşandığı Hakkari’de, yağışlarla beraber gelen bereket birçok işsizin yüzünü güldürdü. Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte şifalı otlar ve mantarlar da çıkmaya başladı. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tezgahlara bırakılan mantar, kilosu 50 TL’den satışa sunuldu.


Bölgede meydana gelen olaylardan dolayı Çukurca ilçesinden göç ederek Hakkari’ye yerleşerek seyyar satıcılık yapan Cengiz Baygun, Çukurca ilçesinin değişik köylerinde baharın habercisi olan mantar, kenger, tırşok ve birçok şifalı pancar çeşitlerini tezgahlarda satarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi. İşsiz olduğunu ve ailesinde 8 nüfusu bulunduğunu belirten Baygun, sabah erken saatlerinde dağlara çıkıp şifalı pancarları topladığını ifade ederek, “Bizler köylerimizde üretici durumdaydık. Köylerimizden göç etmemizle birlikte tüketici durumuna düştük. İş bulamadığımız için yaz aylarında karlı dağlara çıkarak şifalı pancarları getirip burada satıyoruz. Pancar toplamak zor iş olsa bile mecburen dağlara çıkıp pancar topluyoruz” dedi.


Şu anda mantarın kilosunu 50 TL’den satışa sunduğunu ifade eden Baygün, yaz mevsimi ile birlikte dağlarda yetişen pancar ve mantarın birçok işsizin yüzünü güldürdüğünü sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 12:11
  1. doğa

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