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Hakkari’de Vergi Haftası kutlamaları

Hakkâri Defterdarı Mehmet Ar ve Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Cengiz, "Vergi Haftası" kutlamaları kapsamında Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:51
Hakkari’de Vergi Haftası kutlamaları

Hakkâri Defterdarı Mehmet Ar ve Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Cengiz, "Vergi Haftası" kutlamaları kapsamında Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.


30. Vergi Haftası kutlama etkinlikleri hakkında İl Defterdarı Mehmet Ar’dan bilgi alan Vali İdris Akbıyık, defterdarlık çalışanlarının Vergi Haftası’nı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. Vali Akbıyık, "Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve gönüllü vergi ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl kutlanan ‘Vergi Haftası’, bu yıl da 25 Şubat ile 3 Mart 2019 tarihleri arasında kutlanacaktır. Vergi; en temel yurttaşlık bilincidir. Vergi; hem yurttaş olmanın hem de yaşadığımız ülkede kamu hizmetlerine katılmanın en önemli, etkin ve şüphesiz güçlü bağlarından biridir. Ülkemizin daha çok kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin ulaşması ve aydınlık geleceğimizin teminatı gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşaması, vergi gelirlerinin zamanında ve sağlıklı toplanmasıyla mümkündür. Son yıllarda uluslararası birçok alanda daha çok söz sahibi olan ülkemizin, bu konuma gelmesinin altında yatan en büyük etken ekonomik güçtür. Ekonomik gücün en önemli unsuru da toplanan vergilerdir. Verginin meyvesinin hizmettir. Ödemiş olduğumuz vergiler ihtiyaç duyulan yatırımlara kaynak sağlarken, aynı zamanda bizlere hizmet olarak geri dönmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 30. Vergi Haftası dolayısıyla vergilerini tam ve zamanında ödeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, defterdarlık ve vergi dairesi bünyesinde büyük bir özveriyle görev yapan personelimize de başarılar diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:51
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