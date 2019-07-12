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Hakkari’de ‘vekalet yoluyla kurban kesimi’ anlatıldı

Hakkari İl Müftülüğü tarafından ‘vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu’nun geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla tanıtım ve teşvik toplantısı yapıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:20
Hakkari’de ‘vekalet yoluyla kurban kesimi’ anlatıldı

Hakkari İl Müftülüğü tarafından ‘vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu’nun geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla tanıtım ve teşvik toplantısı yapıldı.


Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün toplantı salonunda yapılan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Müftü Yardımcısı Osman Doğan, şube müdürleri, vaizler, büro personelleri ile cami ve Kur’an kursu görevlileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, organizasyonunun önemine vurgu yaptı. Müftü Gürbüz, “Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile düzenlenen vekalet yoluyla kurban organizasyonunun amacı, geniş halk kitlelerine usulüne uygun anlatılırsa başarıya ulaşması mümkün olabilecektir. Bunun için en büyük görev bizlere düşmektedir.Vaaz ve hutbelerde, ev ziyaretlerinde, taziye ile düğün gibi merasimlerde güzel bir dille konuyu halka anlatırsak, vekalet verilen kurban etlerinden kimlerin faydalandırılacağı konusunda bilgilendirmede bulunursak, belirlenen hedef ve sayıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum” dedi.


"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" konulu sinevizyon gösteriminin ardından kürsüye gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Mehmet Fatih Tunç ise, vekalet kurban programının amacını anlattıktan sonra, kurban fiyatlarının belirlenmesinden etlerinin dağıtımına kadar geçen süreçte yapılan faaliyetleri, işbirliği yapılan kurumları ve alınan geri dönüşler hakkında bilgilendirmede bulundu.


Program, önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:20
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