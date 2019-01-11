Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan 102,5 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Değerli köyü Köycük mezrasında gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan 102,5 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.