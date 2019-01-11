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Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele

Yüksekova ilçesinde uyuşturucu yapımında kullanılan 102,5 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

11 Ocak 2019 Cuma 17:02
Hakkari'de uyuşturucuyla mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan 102,5 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Değerli köyü Köycük mezrasında gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan 102,5 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 17:02
  1. Asit Anhidrit
  2. Hakkari
  3. uyuşturucu operasyonu

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