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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

06 Ağustos 2019 Salı 17:15
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçedeki bir iş yerinin çevresinde yapılan çalışmada 8 paket halinde sehpalara gizlenmiş 30 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 17:15
  1. Hakkari
  2. uyuşturucu kaçakçılığı
  3. Yüksekova

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