Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 59 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 59 kilo 460 gram uyuşturucu ele geçirildi. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 59 kilo 460 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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