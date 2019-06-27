0553 313 94 23

Hakkari’de uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Hakkari İli Uyuşturucu İle Mücadele Kurulu Komisyon Toplantısı, Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Pala’nın başkanlığında yapıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 18:55
Hakkari’de uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Hakkari İli Uyuşturucu İle Mücadele Kurulu Komisyon Toplantısı, Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Pala’nın başkanlığında yapıldı.


2018-2023 Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Eylem Planında, ‘toplumu her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak nihai amaç’ olarak belirlendi. Hakkari ili olarak bu amaca hizmet etmek için 22 kurumun üst düzey yöneticilerinin katılımıyla birlikte Hakkari’de uyuşturucu kullanımı ve satımını minimal düzeye indirmek için 2019 yılının 2. toplantısı, valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Toplantının ardından yapılan açıklamada, “Uyuşturucu ile buluşan vatandaşlarımızı uyuşturucu maddeden uzak tutmak ve uyuşturucuya bulaşma riski olan vatandaşlarımız için kurumların desteği ile kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlere ve meslek edindirme kurslarına yönlendirmesi amaçlandı. Bu bağlamda İl Sağlık Müdürlüğü Devlet Hastanesinde 19/02/2019 tarihinde AMATEM (ayakta tedavi merkezi) kurulmuş ve 15 hastaya ayakta tedavi uygulanmıştır. Bu hastaların evlerine İl Sağlık Müdürlüğü, İŞ-KUR, Emniyet, Milli Eğitim, Müftülük, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının birer personel eşliğinde hane ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda bu kişilere yönelik psiko-sosyal ve ekonomik destek sağlanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından önemli gün ve haftalarda çocuk, genç ve ailelere yönelik eğitim verilmekte ve bilgilendirme amaçlı radyo programı yapılmaktadır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya bulaşma riski olan gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması, onların ülkemize faydalı birer nesil olarak yetiştirilmesi, onları kötü alışkanlıklardan alıkoymak için Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait spor tesislerinin 7/24 saat açık tutulması ve tüm branş antrenörlerimizin nezdinde spor yapma olanağı çalışmaları yapıldı” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:55
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kafkasör festivali boğalı kortej yürüyüşüyle başladı
    1. Kafkasör festivali boğalı kortej..
    2. Anne karnında bebek ne zaman hareket..
    3. Munzur Üniversitesi taban puanları..
    4. Anadolu Efes'te Onuralp Bitim ile..
    5. Tire’deki makilik yangını söndürüldü
    6. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    7. Çorum’da 222 metruk ev yıkıldı
    8. İBB'de devir-teslim töreni
    9. Hamilelikte sık idrara çıkma neden olur?
    10. KKTC Başbakanı Ersin Tatar noktayı..
    11. SPK haftalık bülteni
    12. 10 kişinin öldüğü kazayla ilgili..
    13. Konya’da otomobil köprüden düştü! 6..
    14. Hakkari’de uyuşturucu ile mücadele..
    15. Elektriğe zam geliyor! 1 Temmuz'da...
    16. Fransa'da belediye tesettür mayo..
    17. İstanbulkart nerelerde kullanılır?
    18. BAKAB Dönem Başı Meclis Toplantısı..
    19. KKTC yönetimi Maraş konusunu ele aldı
    20. Çin mahkemelerinde 'yapay zeka yargıç'..
    21. Ekrem İmamoğlu görevi devraldı
    22. Tekirdağ’da erken terhis sevinci
    23. Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi..
    24. Tokat'ta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 3..
    25. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    26. Yeni partinin kurulacağı tarih..
    27. Şanlıurfa’da anız yangını korkuttu
    28. Vatandaşları uyuşturucu ve madde..
    29. Eğirdir’de tadilatı tamamlanan Dündar..
    30. Çorum saat kulesi’nin kadranlarını..
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!