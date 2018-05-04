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Hakkari'de tuzaklanan EYP imha edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristler tarafından tuzaklanmış EYP imha edildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:57
Hakkari'de tuzaklanan EYP imha edildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

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Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Kehta Yaylası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet piknik tüpüne tuzaklanmış EYP düzeneği, 13 adet el bombası, 1 adet tuzaklanmış el bombası, 3 adet roketatar mühimmatı, 1 adet bomba atar mühimmatı, 5 metre tökez teli, 1 adet kamera ve 1 adet örgüt kıyafeti ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:57
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