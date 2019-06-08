Hakkari’de trafik kazası: 6 yaralı Hakkari’de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Hakkari’de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Hakkari- Van karayolunda bulunan Kırıkdağ köyü yakınlarında meydana geldi. Van istikametinden Hakkari’ye gelmekte olan ve içinde Yiğit ailesinden 6 kişinin bulunduğu plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs yağışlardan dolayı yolun kaygan olmasından dolayı şarampole yuvarladı. Kazada yaralananlar bölgeye gönderilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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