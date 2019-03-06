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Hakkari'de toprak kayması: 7 evde hasar oluştu

Hakkari’nin Bağlar Mahallesi’nde karların erimesiyle meydana gelen toprak kayması sonucu 7 evde hasar oluştu.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:21
Hakkari'de toprak kayması: 7 evde hasar oluştu

Hakkari’nin Bağlar Mahallesi’nde karların erimesiyle meydana gelen toprak kayması sonucu 7 evde hasar oluştu.

 

Bağlar Mahallesi’nde karların erimesiyle birlikte meydana gelen toprak kayması sonucu Piruze Demir, Asiye Dayan, Esmer Aslan, Gül Kaya, Züleyha Dayan, Taciye Kurt ve Şadiye Korkmaz isimli vatandaşların evlerinde kayma ve çatlaklar oluştu. Maddi hasara neden olan toprak kayması sonucu bir evin mutfak ve tuvaletinde duvarlar çökerken, birçok evin de duvarları ve zeminlerinde çatlaklar oluştu.

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından birkaç yıl önce 4 nüfuslu Kaya ailesi için yaptırılan prefabrik evde ise kayma ve çatlaklıklar oluştu. Korku ve paniğin hakim olduğu mahallede, vatandaşlar kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.



“Yetkililerden yardım bekliyoruz”

 

Eriyen karlarla birlikte mahallede su göletleri meydana geldiğini ifade eden Taciya Kurt, toprak kaymasıyla birlikte su şebeke hatlarında da hazar oluştuğunu söyledi. Kurt, “Mahallemizde karların erimesiyle birlikte toprak kayması meydana geldi. Birçok ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Mahallemiz heyelanlı bölge olması sebebiyle evlerimiz kayıyor. Prefabrik olan evimin salon ve oturma odası kaymış durumda. Kayan toprakla birlikte su hatlarımız da kopmuş. Bir aydır evlerimizde su yok. Toprak kaymasıyla zararımız çok büyük. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

 

Prefabrik evde yaşam mücadelesi veren 4 çocuk annesi Gül Kaya ise karların erimesiyle birlikte kayan toprağın evlerinin yan yatmasına ve çatlaklara neden olduğunu ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.



“Ölümle burun buruna yaşıyoruz”

 

Mahalle sakinlerinden Salih Demir ise mahallede birçok evin kaydığını ifade ederek, yetkililerin acilen önlem almasını istedi. Demir, “Mahallemizde karların erimesiyle beraber toprak kaymaları meydana geldi. Birçok ev maddi hasar gördü. Defalarca yetkili kurumlara başvurduk. Maalesef bir önlem alınamıyor. Ölümle burun buruna yaşıyoruz. Her yer harabeye dönmüş durumda. Yollarımız çamur içinde. Eriyen kar suları göletlere dönmüş. Kendi imkanlarımızla ellerimize aldığımız küreklerle su kanalları açıyoruz. Önlem alınmadığı taktirde ölümle sonuçlanabilir. Lütfen yetkililer bize yardım etsin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:21
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