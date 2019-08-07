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Hakkari'de terörle mücadele

Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:39
Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, dün Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyü yol güzergahında icra edilen aramada yol kenarında torba tespit edildi.

Torbada yapılan incelemelerde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör ve 12 fişek ile yelek ve pantolon bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:39
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